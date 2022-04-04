Житель Германии за несколько месяцев сделал почти 90 прививок от коронавируса, чтобы позднее продать полученные сертификаты о вакцинации убежденным антиваксерам. За это его задержала полиция, сообщает Associated Press.

60-летний житель Магдебурга старался делать прививки в разных центрах вакцинации. "Прокололся" он на том, что забыл и сделал две прививки в одном и том же месте.

Полиция конфисковала у мужчины несколько бланков прививочных карт (он приходил на каждую вакцинацию с новыми документами) и возбудила уголовное дело: в настоящее время начато расследование.