В Татарстане в ближайшее время могут появится зараженные «стелс-омикроном»: Вирус очень заразный

В ближайшее время Татарстан может настигнуть заразный «стелс-омикрон». Об этом штамме коронавируса рассказали в Роспотребнадзоре региона.

Быстрый прирост заболеваемости уже зафиксирован в Европе и Азии. Такое развитие событий не исключают и в России.

В настоящее время примерно 20% подтвержденных случаев коронавируса в стране приходятся «стелс-омикрон». По количеству зараженных лидируют Москва, Марий Эл, Ростовская область и Башкортостан.

Главный санитарный врач республики Марина Патяшина подчеркнула, что снижение заболеваемости коронавирусом остановилось. Отмены масочного режима можно не ждать.