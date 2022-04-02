На Татарстан надвигается туман и сильный ветер

Вечером 2 апреля и в течение всего дня 3 апреля в Татарстане ухудшатся погодные условия. Видимость на дорогах будет плохая, передает МЧС республики.

В регионе ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с. Также будет туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее. На дорогах возможна сильная гололедица.

Гидрометцентр Татарстана предупредил, что апрель начнется с осадков – их количество может достигнуть месячной нормы. Это происходит под влиянием активных атмосферных фронтов юго-западного циклона. Аналогичная погода сохранится и в начале следующей недели.