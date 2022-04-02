Казань стала третьей в рейтинге самых комфортных для проживания мегаполисов России

Москва, Санк-Петербург и Казань признаны самыми комфортными для проживания мегаполисами в 2021 году. Оценку качества городской среды дали Минстрой РФ и институт развития «Дом.рф».

Лидером рейтинга стала Москва с 293 баллами. Далее следует Санкт-Петербург, набрав 256 баллов. Казани досталось третье место: город набрал 210 баллов. В пятерку лучших мегаполисов также вошли Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.

Города оценивали по 36 критериям. В частности, аналитики дали оценку благоустройству, безопасности дорог, состоянию общественного транспорта и качеству общественных пространств. Максимальный балл в системе оценки – 360. Город, набравший 180 баллов, считается комфортной средой.

Индекс был подсчитан для 1117 населенных пунктов России, распределенных по категориям, исходя из численности.