Жительница Челябинской области бросила своих детей на трое суток без пищи и воды в квартире, наполненной фекалиями. Все случилось в городе Сатка, сообщает портал Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Мать отправилась пить, оставив детей в возрасте 7 и 13 лет в страшной антисанитарии без куска хлеба. Когда в квартиру пришли сотрудники спецслужб с проверкой, выяснилось, что ванна и туалет полностью наполнены жидкими фекалиями, а домашние питомцы в семье испражняются прямо на пол в доме.

Пока мама "гуляла", дети в школу не ходили.

По итогам проверки у россиянки забрали детей и отправили в больницу. В отношении их матери возбудили уголовное дело по статье 156 УК ("Жестокое обращение с детьми"). Женщине грозит до трех лет лишения свободы.