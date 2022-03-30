Супруга погибшего в страшной аварии в Чистопольском районе водителя "Лады" заявила, что ее муж был отличным водителем.

Напомним, что в аварии "Лада" вышла на встречку и совершила столкновение с грузовиком. Обе машины загорелись, в "Ладе" сгорели шесть человек, включая ребенка. Одного из пассажиров успели достать, госпитализировали с 70%-ными ожогами, но он минувшей ночью скончался в больнице.

За рулем "Лады" был 43-летний житель Лениногорска. Как сообщает 116.RU, он промышлял частным извозом. Пассажиров взял через "Бла-бла-кар".

Жена погибшего водителя заявила изданию, что это был основной заработок супруга в последние 3 года, а раньше он вообще трудился тамадой.

"Мог каждый день работать, а мог и дома несколько дней сидеть — в зависимости от того, как люди записывались. Если уставал, тоже делал перерывы. С ним люди любили ездить, были постоянные клиенты, которые специально ждали, когда он поедет. Ездил спокойно, аккуратно", — говорит женщина.

У водителя и его супруги трое детей, и он был единственным добытчиком в семье. Старшему ребенку скоро 20 лет, он инвалид, среднему - 12 лет, младшему - 2 года.

Жена считает, что причиной смертельной аварии стала не ошибка ее мужа, а погодные условия.