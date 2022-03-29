В Петербурге в больницу привезли истощенного новорожденного ребенка. Ему всего 6 дней, но у малыша критическая стадия истощения, словно его с самого рождения ни разу не кормили. Полиция начала проверку, сообщает глав МВД по региону.

Установлено, что мать крохи является гражданкой одной из стран Средней Азии. Она родила малыша в больнице и не захотела оставаться в роддоме, несмотря на уговоры врачей. Она написала расписку, взяла новорожденного и ушла.

Сейчас, когда еле живого малыша доставили в больницу, мать говорит, что ребенок сам отказывался есть.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.