В международном аэропорту Казани сотрудники татарстанской таможни задержали гражданина Ливана, который перевозил в своем чемодане огромную партию изделий медицинского и косметологического предназначения - 77 382 штуки.

46-летний мужчина пытался вывезти свой груз в Стамбул. Медицинские изделия он не стал декларировать и отправился с ними по "зеленому коридору".

На вопросы таможенников пассажир пояснил, что он трудится менеджером в ливанской компании индустрии красоты. Товар был изъят, составлено определение о возбуждении административного дела, сообщили в пресс-службе татарстанской таможни.