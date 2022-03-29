Минтранс России подготовил законопроект, который обяжет агрегаторов такси передавать информацию ФСБ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст документа.

Если закон будет принят, то агрегаторы и таксопарки, которые имеют собственные приложения для заказов такси, будут обязаны предоставить автоматизированный удаленный доступ к своим информационным системам ФСБ.

Однако к какой именно информации нужно будет предоставить доступ ФСБ, не уточняется.

Агрегаторов могут обязать сообщать "куда следует" данные о перевозках, о положении такси и водителя. Инициатива уже одобрена Минюстом, Ространснадзором, Минтрудом, Минфином, Минэкономразвития, Минпромторгом, ФНС и Минздравом.