Российские банки начали выполнять полученные от Центробанка рекомендации и обращать пристальное внимание на оптовые закупки продовольствия с целью спекуляции, сообщает "Ъ".

Источник издания сообщил, что речь идет о блокировке карт после операций, в которых "очевидна закупка для последующей перепродажи". Центробанк потребовал от банков следить за операциями, которые указывают на "нестандартное поведение" клиента, замечать и отслеживать аномалии в трансакционной активности, изменение характера потребительских расходов и расходов инвестиционного характера, которые "ассоциируются с текущей экономической ситуацией".

При этом каких-то четких стандартов, которые описали бы признаки спекуляции, нет. И банки в РФ теперь по сути сами решают, кого отнести к таковым.

"Речь идет именно о злоупотреблениях — больших суммах и количестве операций, совершенных за короткий промежуток времени", — пояснили в ЦБ.

Юристы считают, что могут пострадать и обычные граждане, которые просто решили купить побольше продовольствия на черный день. Им придется доказывать свою невиновность перед банком.