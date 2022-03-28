В Татарстане рассмотрят дело о покушении на сбыт особо крупной партии наркотиков весом в 18 килограммов. В преступлении подозревается 34-летний житель Петербурга, который не только привез наркотики в РТ, но и использовал поддельные водительские права.

Прокуратура РТ сообщает, что вину мужчина признает частично.

Мужчину задержали в октябре прошлого года в Верхнеуслонском районе РТ. Петербуржец ехал на "Мерседесе", наркотики обнаружили на посту ГИБДД "Малиновка" при досмотре машины. Водитель предъявил права, которые тоже оказались поддельными.

Следователи считают, что петербуржец по предварительной договоренности с группой неустановленных лиц забрал 18 килограммов запрещенных веществ из тайника в Ленобласти и вез груз в Казань, чтобы сбыть.

Фигурант находится под арестом. Дело передано в Верхнеуслонский суд РТ.