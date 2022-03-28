В Набережных Челнах в одной из квартир в 16-м комплексе нового города нашли тело пенсионерки, умершей ориентировочно год тому назад. Первыми 76-летней бабушки спохватились социальные работники, заметившие, что пенсионерка подозрительно давно не получала пенсию. Подумали, что бабушка могла уехать куда-то.

Обратились к соседям, те толком ничего не знали и пояснить не смогли.

Социальные работники обратились в прокуратуру и получили разрешение на вскрытие двери пожилой женщины.

Спасатели вскрыли входную дверь квартиры. В комнате было обнаружено тело 76-летней хозяйки. Предположительно, умерла она около года назад, следов насильственной смерти не обнаружили.