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В Казани ищут место под 3-й IT-парк

Как рассказал чиновник, в регионе уже работает примерно 3,4 тысячи IT-компаний

pixabay.com

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В Казани могут возвести 3-е здание IT-парка. В настоящее время для конструкции ищут площадку. Кроме того, специалисты думают об открытии таких же технопарков в Зеленодольске и Нижнекамске. Об этом сообщил министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин.

Как рассказал чиновник, в регионе уже работает примерно 3,4 тысячи IT-компаний — то есть на 200 больше, чем в 2023 году. Экономика сферы только растет: валовая выручка за 2023 год составила 177 млрд рублей, а по прогнозам экспертов, в 2024 году она вырастет до 225 млрд рублей. Кроме того, продажи российских ноутбуков и ПО увеличились на 78 и 73%, пишет «БИЗНЕС Online».

Айрат Хайруллин: зарплата айтишников в Татарстане – 101 тысяча рублей. Чиновник сообщил, что в регионе в настоящее время не хватает около 10 тысяч IT-специалистов, 9 тысяч из них — «мидлы» и «сеньоры»

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