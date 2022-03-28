В Улан-Удэ пьяная автоледи отметила своей день рождения тройной дорожной аварией с пострадавшими. Будучи сильно нетрезвой, именинница на "Хонде Аккорд" вылетела на встречную полосу и совершила столкновение сразу с двумя "Тойотами".

В результате аварии 19-летняя пассажирка одной из машин получила травмы. Пострадавшую извлекли из покореженного автомобиля с помощью спасателей, после чего госпитализировали в БСМП.

Как уточнили в Госавтоинспекции, виновница аварии бала пьяна – в этот день она праздновала свой день рождения. Водительских прав у женщины не было.