В Хакасии, в окрестностях города Черногорска, пастухи нашли в поле за кладбищем множество пакетов, внутри которых была окровавленная масса непонятного происхождения, сообщает ИА "Запад-24".

Пакеты были разбросаны в поле, на них была маркировка, гласящая, что внутри - "опасные отходы класса Б". Также на бирках числилось, что отходы из местного роддома.

Животные и птицы уже разодрали и съели часть содержимого. Когда на место приехали полицейские, пакеты странным образом исчезли.

В Минздраве республики говорят, что виноват подрядчик, который за деньги нанялся утилизировать отходы. В компании, которая является подрядчиком говорят, что это конкуренты - нашли, мол, откопали отходы, чтобы сорвать им все договора с больницами.