Синоптики республиканского Гидрометцентра сообщили о предварительном прогнозе на предстоящие выходные, 26 и 27 марта.

26 марта, в субботу, в Татарстан вернется "привет от зимы": пойдет мокрый снег, поднимется сильный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду. В ночное время похолодает до 6 градусов ниже нуля, а при прояснениях - до 12 градусов со знаком минус. На дорогах будет скользко.

27 марта, в воскресенье, также прогнозируется мокрый снег, дождь, метель. Ночная температура составит от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза. Днем будет от 2 до 7 градусов выше нуля. На дорогах местами гололедица, водителям и пешеходам стоит соблюдать осторожность.