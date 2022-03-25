Сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков задержали двух молодых жительниц Казани. Одной из них 15 лет, а второй - 19.

В ходе досмотра у них изъяли свертки с неизвестным веществом. В телефонах молодых особ были недвусмысленные фотографии, которые доказывают, что девочки делали закладки в городе.

Пройдя по всем отмеченным на фотографиях местам, стражи порядка нашли еще 15 свертков с неизвестным порошкообразным веществом.

Все собранное в закладках направили на экспертизу, которая установила, что у девушек было 14,95 грамма мефедрона.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.