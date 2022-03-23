Крутой поворот: Павел Глоба предупредил три знака Зодиака о резких изменениях в жизни с апреля

Советский и российский астролог Павел Глоба считает, что апрель преподнесет немало сюрпризов всем без исключения, но только три знака Зодиака окажутся в полосе космической нестабильности, а это значит, что в их жизни начнут происходить стремительные изменения. Чаще - хорошие, говорит астролог.

Близнецы

Близнецам стоит приготовиться к приятным хлопотам: в апреле будет много гостей, вы будете в центре внимания, начнут происходить изменения в личной жизни, в отношениях с друзьями и родственниками. Павел Глоба советует отдаться круговерти с головой - это поможет забыть о неприятном и настроит на весенний лад. К тому же возможно, что вам сделают предложение, вы получите приятные вести издалека.

Рак

Ракам апрель обещает существенные карьерные изменения. Вам могут предложить новую должность, новое место, новую оплату. И вот тут важно хорошенько подумать: если это новое потребует пожертвовать временем, которое вы обычно посвящали близким, то такой выбор лучше не делать. Подождите, апрель обязательно преподнесет новые возможности, которые не потребуют жертв.

Козерог

Козероги, наступает ваше время. Середина весны - это период, когда везти начнет во всех начинаниях. Можете смело решать самые трудные задачи на работе, в делах, дома, в отношениях - получится все, если ваши цели будут чистыми и результат желаний окажется безвредным для окружающих. Только позитивные желания помогут представителям знака изменить свою жизнь.