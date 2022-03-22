В США мужчина спас утопающего и в тот же день его застрелил. Накануне суд принял решение отпустить его, сообщает New York Post.

Следователи установили, что 29-летний Натан Дрю Морган катался с товарищем на гидроцикле по озеру Кеоуи. В какой-то момент гидроцикл перевернулся, и молодые люди оказались в воде без спасательных жилетов.

Это заметил мужчина на понтонном катере, он помог парням, спас их. Но Морган начал проявлять агрессию и набросился с кулаками на своего спасителя.

Тогда мужчина снова столкнул его в воду, но тот выбрался, и спасителю не оставалось ничего другого, как выстрелить в агрессора.

Прокуратура штата постановила, что стрелявший действовал в рамках необходимой самообороны и отпустила его.