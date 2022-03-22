В Ставропольском крае следователи СКР по горячим следам задержали убийцу 12-летнего мальчика, тело которого нашли накануне в окрестностях Невинномысска. Им оказался не маньяк, как утверждали местные жители в социальных сетях, в 14-летний знакомый погибшего подростка.

Ребенок пропал 20 марта, на его поиски вышли и полиция, и добровольцы, и волонтеры-поисковики. Тело мальчика с ножевыми ранениями нашли рядом с городом.

Следователи предварительно установили, что подростки встретились и пошли за пределы города. Там что-то произошло, и старший из мальчиков нанес товарищу несколько ножевых ранений. От них 12-летний мальчик умер на месте, а его убийца испугался и сбежал.

Сообщается, что на учете 14-летний мальчик не стоит, ранее в поле зрения полиции не попадал.