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Фото: barnaul.bezformata.com

Не маньяк: полиция задержала того, кто убил 12-летнего пропавшего мальчика

22.03.2022, 09:55 5380 prokazan.ru
В Ставропольском крае следователи СКР по горячим следам задержали убийцу 12-летнего мальчика, тело которого нашли накануне в окрестностях Невинномысска. Им оказался не маньяк, как утверждали местные жители в социальных сетях, в 14-летний знакомый погибшего подростка.
 
Ребенок пропал 20 марта, на его поиски вышли и полиция, и добровольцы, и волонтеры-поисковики. Тело мальчика с ножевыми ранениями нашли рядом с городом.
 
Следователи предварительно установили, что подростки встретились и пошли за пределы города. Там что-то произошло, и старший из мальчиков нанес товарищу несколько ножевых ранений. От них 12-летний мальчик умер на месте, а его убийца испугался и сбежал.
 
Сообщается, что на учете 14-летний мальчик не стоит, ранее в поле зрения полиции не попадал.
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Ребенок получил сильные ожоги от внезапно взорвавшейся в руках игрушки
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Лавровый лист чуть не убил женщину, медики успели вовремя и спасли ей жизнь
09:40, 16.03.2022
Националисты жестоко избили 70-летнего ветерана ФСБ за букву Z на автомобиле
08:28, 16.03.2022
Мужчина построил бункер на случай ядерной войны и погиб при рытье тоннеля
08:15, 16.03.2022
На Украину предложили ввести миротворцев НАТО
07:00, 16.03.2022
В Европе тоже растут цены, а татарстанца зарезали в свой день рождения: Главное на утро 16 марта
01:00, 16.03.2022
Бывшая ведущая программы Сегодня на НТВ Лилия Гильдеева покинула РФ
21:00, 15.03.2022
Инцидент с антивоенным плакатом на Первом канале и даты уразы в Татарстане: Главное на 15 марта
19:00, 15.03.2022
Опередили: в Совбезе РФ заявили, что Киев готовил вторжение в Крым в марте
15:09, 15.03.2022
8-летний мальчик остался дома один и поджег во время игры сам себя
14:41, 15.03.2022
Мужчину жестоко избили и бросили на съедение собакам
09:59, 15.03.2022
Отстаивая место в очереди в Макдоналдс", люди пустили в ход топор и перцовый газ
09:06, 15.03.2022
Получил оружие и пошел работать: судебного пристава нашли застреленным на улице
08:54, 15.03.2022
Балерина Волочкова показала полицейским голую грудь и теперь ответит по закону
08:14, 15.03.2022
Мужчина случайно выбросил 13 миллионов в мусорку, когда делал дома уборку
07:53, 15.03.2022
В студию Первого канала выбежала сотрудница канала с антивоенным плакатом прямо во время новостей
07:00, 15.03.2022
Как санкции отражаются на бензине и куда пропал сахар в магазинах: Главное на утро 15 марта
01:00, 15.03.2022
Илон Маск вызвал Путина на поединок, а на кон предложил поставить Украину
00:01, 15.03.2022
Украины не будет: губернатор Дегтярев начал публиковать пророчества Жириновского
21:00, 14.03.2022
Стоит ли казанцам скупать товары с прилавков и насколько Кадыров близок к Киеву: Главное на 14 марта
18:45, 14.03.2022
Обратная сторона санкций? Почему в США и Европе бензин в разы подорожал, а в России начал дешеветь
16:14, 14.03.2022
После конфликта на танцполе одна женщина откусила другой нос
15:06, 14.03.2022
Люди просто стояли на остановке: 23 человека пострадали и 20 погибли после обстрела Донецка
14:09, 14.03.2022
Начальник МЧС заставил подчиненных построить ему дом и отобрал у них часть премии
13:54, 14.03.2022
Угрожал, что убьет маму и сестренку: отец 10 лет насиловал дочь и заставлял обо всем молчать
13:14, 14.03.2022
Татарстанец-браконьер без сожалений убил вятского медведя за 180 тысяч рублей
10:38, 14.03.2022
Последний аргумент: молодой человек во время ссоры скинул девушку с балкона четвертого этажа
10:23, 14.03.2022
Задержанный рассказал, почему он убил московскую модель и спрятал ее тело в чемодан
09:56, 14.03.2022
Мы вас найдем: Кадыров заявил, что был в 20 километрах от Киева, а сейчас - еще ближе
09:09, 14.03.2022
Малыша спасают врачи: мать жестоко изрезала ножом своего двухлетнего сына
08:43, 14.03.2022
Мужчина пытался продать своей автомобиль: его застрелили и выбросили тело на трассу
08:36, 14.03.2022
Труп модели, пропавшей год назад, нашли в чемодане совсем в другом городе
15:13, 13.03.2022
Оперная дива Аида Гарифуллина вернулась в Россию и готовится к выступлению
05:00, 13.03.2022
Приготовьте лекарства: завтра на Землю обрушится мощнейшая магнитная буря
04:00, 13.03.2022
Двое мальчиков-младшеклассников стали жертвами педофила
01:00, 13.03.2022
Юморист Семен Слепаков покинул Россию
00:01, 13.03.2022
В РФ ожидается резкий всплеск угонов авто из-за нехватки запчастей
19:00, 12.03.2022
Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме, 113 человек - эвакуированы
11:36, 12.03.2022
Только встал - уже устал: врач объяснила, почему утренняя разбитость - это очень опасно
11:19, 12.03.2022
В Кремле оценили вероятность дефолта в России
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Вымогал секс и деньги после расставания: мужчина шантажировал бывшую интимным видео
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Один умер на месте, второй - в больнице: дети нашли старый снаряд и привели его в действие
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Это неправильно: глава Instagram высказался о блокировке соцсети в России
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Разгневанный гендиректор открыл стрельбу из окна из-за скамеек, которые покрасили в цвета Украины
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О работе общепита Татарстана ночью и срыве слушаний по Соборной мечети: Главное на 11 марта
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Внук режиссера Никиты Михалкова попал в серьезное ДТП и госпитализирован
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Facebook и Instagram временно разрешат призывы к насилию в отношении военных из России
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Путин согласился с идеей привлекать на Украину добровольцев
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Украинка набросилась на девушку, говорившую с мамой по-русски
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Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
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Ребенок выпил бензин-растворитель и умер
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Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
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Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
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Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
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Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
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Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
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Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
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Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
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Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
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В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
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«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
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«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
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Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
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Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
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«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
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Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
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«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
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В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью