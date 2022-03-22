Специалисты NASA сообщили, что 6 мая к Земле приблизится огромный астероид, размеры которого сопоставимы с размерами египетской пирамиды. В сообщении NASA также говорится, что этот астероид - самый опасный со времени гибели динозавров.

В Казанском федеральном университете (КФУ) отреагировали на сообщение. Профессор Юрий Нефедьев отметил, что подобных описанному астроиду объектов в космосе более 5 тысяч. И все они представляют потенциальную опасность для Земли. Также все они в той или иной степени пересекают земную орбиту. А потому велика вероятность, что эксперты NASA просто неверно рассчитали траекторию движения небесного тела.

Нефедьев отметил, что "стопроцентной информации не существует. Но то, что такой объект в ближайшее время не упадет, это практически однозначно. Поэтому все пока могут жить спокойно и не бояться угроз".