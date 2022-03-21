В одной из квартир на улице Кошевого в Казани разыгралась семейная драма, жертвой которой стала 38-летняя женщина. Ее убил 33-летний сожитель. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Татарстану.

Следователи установили, что между мужчиной и женщиной возник конфликт, который усугубился выпитым до этого алкоголем. Мужчина схватил нож и нанес всего один удар в правую ногу сожительнице. Нож попал в бедро и повредил бедренную артерию. От кровопотери женщина скончалась на месте.

Мужчина пришел в полицию сам и заявил, что убил подругу. Он написал явку с повинной. Расследование продолжается.