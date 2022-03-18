Япония ввела пакет санкций против Российской Федерации. Такой документ обнародовало МИД страны.

В нем говорится о жестких санкциях против 9 компаний из России. В их числе оказались татарстанские заводы - Зеленодольский судостроительный завод имени Горького, АО "Вертолеты России", владеющее Казанским вертолетным заводом (КВЗ), а также Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), которая владеет Казанским авиационным заводом (КАЗ) имени Горбунова.

Активы указанных компаний на территории Японии будут заморожены, вводится запрет на финансовые сделки с компаниями, попавшими в немилость.

Чуть ранее японцы ввели санкции и запретили экспорт 218 товаров - это и средства связи, и телекамеры, и датчики, и товары для нефтепереработки, а также продукция, предназначенная для химической промышленности и ядерной энергетики.