В Казани нашли выход из сложного положения: цены на продукты растут, но нельзя допустить симметричного роста цен на школьное питание. Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин принял волевое решение - до конца года "заморозить" ценники в школьных столовых. Это значит, что какой бы ни была экономическая ситуация, цены на детское питание в школах менять не будут.

По словам Метшина, склады Департамента продовольствия и социального питания располагают достаточным запасом продовольствия.

"Все необходимое есть", - заверил Метшин.