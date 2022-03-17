При проведении военной спецоперации на Украине погиб уроженец Кукмора - 24-летний лейтенант, командир танкового взвода Айнур Измайлов.

В семье погибшего Айнура уже побывали военком района, замруководителя городского исполкома. От себя лично от лица министра обороны России они выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего.

На минувшей неделе на Украине погиб сержант Семен Соловьев - уроженец Чистопольского района.