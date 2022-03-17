При проведении военной спецоперации на Украине погиб уроженец Кукмора - 24-летний лейтенант, командир танкового взвода Айнур Измайлов.
В семье погибшего Айнура уже побывали военком района, замруководителя городского исполкома. От себя лично от лица министра обороны России они выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Сегодня также стало известно о гибели на Украине 21-летнего уроженца Набережных Челнов - солдата-контрактника Артура Шарафеева. За мужество и отвагу Шарафеева посмертно представили к награждению орденом Мужества.
Сутками ранее сообщалось, что погиб лейтенант-артиллерист Александр Осипов, а до него Татарстан потерял 22-летнего фельдшера медицинской роты Ильнура Гайфутдинова.
На минувшей неделе на Украине погиб сержант Семен Соловьев - уроженец Чистопольского района.