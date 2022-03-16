Еще один уроженец Татарстана погиб в ходе спецоперации на Украине. Не стало лейтенанта Александра Осипова, сообщает "НТР-24".

Александр родился в селе Елантово Нижнекамского района РТ, окончил Татарстанский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Гани Сафиуллина и Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

"Мужественный, сильный человек, он погиб в бою, защищая мирную жизнь нашего народа и национальную безопасность нашей Родины. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким настоящего солдата. Это невосполнимая утрата, и мы скорбим вместе с родными погибшего воина. Вечная слава герою Родины", - говорится в сообщении пресс-службы администрации Нижнекамского района.