В ходе военной спецоперации РФ на Украине погиб 21-летний уроженец Набережных Челнов Артур Шарафеев. Информацию о гибели земляка подтвердила мэрия города.

Известно, что Артур учился в Набережночелнинском политехническом колледже. Служить в ВС РФ пошел в августе 2021 года по контракту.

За мужество и отвагу Шарафеева посмертно представили к награждению Орденом Мужества.

"Выражаем глубокие соболезнования маме, подполковнику полиции в отставке, родным и близким. Это невосполнимая утрата, и мы скорбим вместе с родными погибшего воина", — говорится в сообщении мэра Челнов Наиля Магдеева.