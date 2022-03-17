В ходе военной спецоперации РФ на Украине погиб 21-летний уроженец Набережных Челнов Артур Шарафеев. Информацию о гибели земляка подтвердила мэрия города.
Известно, что Артур учился в Набережночелнинском политехническом колледже. Служить в ВС РФ пошел в августе 2021 года по контракту.
За мужество и отвагу Шарафеева посмертно представили к награждению Орденом Мужества.
"Выражаем глубокие соболезнования маме, подполковнику полиции в отставке, родным и близким. Это невосполнимая утрата, и мы скорбим вместе с родными погибшего воина", — говорится в сообщении мэра Челнов Наиля Магдеева.
Ранее мы сообщали, что на Украине в ходе специальной операции погиб 22-летний медик-контрактник из Кукморского района. Накануне сообщалось о гибели лейтенанта Александра Осипова.
Также татарстанцы простились с командиром артиллерийской батареи, уроженцем Алькеевского района Дмитрием Чумановым, который выводил своих из-под обстрела вражеских орудий. Он посмертно награжден Орденом Мужества.