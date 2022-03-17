В Екатеринбурге задержали 38-летнюю многодетную мать, которую обвиняют в том, что она до смерти избила своего трехмесячного сынишку. Малыш скончался до приезда медиков скорой помощи.

Также у матери есть 12-летняя дочь. В декабре женщина родила еще близнецов, и стала многодетной, сообщает "КП-Екатеринбург".

Первоначально женщина сообщила медикам, что ее сын подавился молочной смесью во время кормления, срыгнул и перестал дышать. Но бабушка рассказала правду, сообщив, что мать сама ударила одного из мальчиков по голове несколько раз. Так она пыталась успокоить малыша, который слишком сильно капризничал.

Судебные эксперты выяснили, что малыш умер от перелома свода черепа и тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы. Возбуждено уголовное дело.