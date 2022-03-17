В Азнакаево накануне вечером разыгралась трагедия: сгорела одноэтажная бревенчатая баня, а в ней погиб мужчина-пенсионер, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Сотрудники пожарной охраны приехали на вызов максимально быстро, потушили баню, и при разборе завалов было обнаружено тело хозяина. 67-летний мужчина по каким-то причинам не смог выбраться из горящей постройки.

Причина пожара устанавливается.