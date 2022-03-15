Сегодня, 15 марта, в Казани на улице Гаврилова при пожаре в пятиэтажном доме были спасены четверо взрослых и двое детей. До приезда специалистов своими силами из дома выбрались пять человек. Пожар возник на первом этаже, и жители 4 и 5 этажей не смогли выбраться своими силами - в подъезде был сильный дым.

Прибывшие на место пожарные вывели на свежий воздух с помощью масок спасаемого шестерых человек, среди них двое детей. В скором времени огонь потушили полностью.

Установлено, что в квартире на нижнем этаже загорелись вещи и морозильная установка. Площадь возгорания составила около 4 квадратных метров, сообщили в пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.