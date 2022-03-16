После небывалого наплыва беженцев из Украины в Европе резко ухудшилась криминальная обстановка, пишут корреспонденты немецкого издания Bild. Так, в Дюссельдорфе полиция расследует жестокое изнасилование 18-летней беженки из Украины беженцами из Ирака и Нигерии.

В местном отеле разместили около 25 мигрантов. Силовики разбираются в том, почему 37-летний беженец из Ирака и 26-летний нигериец решили изнасиловать молодую девушку с Украины.

Полицейские возбудили уголовное дело. Подозреваемых заключили под стражу.

"Политики должны немедленно сделать все возможное, чтобы такие страшные истории не становились более частым явлением. Суровое и скорое наказание с немедленной высылкой насильников обратно – единственный язык, который такие преступники понимают", – заметил глава федерального профсоюза немецкой полиции Хайко Теггац.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане в насилии и грабеже признался мужчина, который совершил свои преступления около 15 лет назад.