Житель Казани предстанет перед судом за тяжкие преступления, которые совершил 15 лет назад. Его обвиняют в сексуальном насилии, разбое, похищении документов. Уголовное дело направили в суд, сообщает Управление СКР по Татарстану.

Следователи установили, что в сентябре 2007 года в Казани в парке Победы мужчина напал на 19-летнюю девушку. Он ударил ее бутылкой, отобрал паспорт, студенческий билет, телефон. Но этого показалось мало, и он изнасиловал жертву, угрожая расправой.

В 2007 году найти насильника и грабителя не получилось. И только сейчас следователи получили информацию о возможной причастности к тем событиям мужчины, который освободился из колонии, где отбывал срок за подобное же преступление. Биоматериалы, которые собрали в 2007 году, совпали с материалами подозреваемого. Поняв, что отпираться нет смысла, казанец во всем сознался.