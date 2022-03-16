66-летний пенсионер из Минской области предстал перед судом за то, что посреди бела дня решил заняться сексом с новой знакомой в парке на улице Сердича.

В суде установлено, что пенсионер вышел в парк прогуляться, и там познакомился с 47-летней женщиной. Он предложил ей выпить, и та не отказалась. Алкоголь в крови взыграл, разбудил гормоны и желания, и дед с новой подругой занялись сексом прямо на скамейке.

Прохожие возмутились, но в целом деда одобрили: в таком-то возрасте, да с таким азартом!

Помешали деду только стражи порядка. Они задержали его, предъявили обвинения в хулиганстве.

В суде вину дед отказался признавать. И получил арест сроком на 3 месяца. Наказали и женщину - штрафом.