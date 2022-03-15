Густые черные волосы на языке начали расти у 50-летнего мужчины в Индии после того, как он перенес инсульт. Со своей бедой пациент обратился в больницу Medical Trust в Кочине, штат Керала.

Медики пришли к выводу, что странное явление связано с перенесенным инсультом, хоть и видят такое последствие впервые.

Инсульт вызвал у мужчины частичный паралич справа, и он не мог полноценно есть. Врачи рекомендовали больному питаться пюреобразной пищей. После нескольких месяцев такого питания и начали расти густые черные волосы на языке.

Как бы страшно это ни выглядело, но опасности в черном языке нет: медики дали простые рекомендации по гигиене полости рта, и через несколько недель от волос не осталось следа.