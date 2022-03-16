В Ростове-на-Дону погиб Владимир Воробьев, известный тем, кто он построил бункер на случай ядерной войны. Трагедия случилась в момент, когда мужчина рыл очередной тоннель, его завалило грунтом. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на председателя гаражного кооператива, на территории которого Воробьев и построил убежище.

Ранее мужчина становился героем фильма "Если завтра война", в котором показывалось, как выживальщики в России готовятся в вероятному концу света. Он говорил, что его бункер поможет спастись от любой опасности.

Учитывая международную обстановку, мужчина принял решение расширить свое убежище, именно при расширении тоннеля и случилась трагедия.