Руководитель Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров рассказал, что запасов сахара, муки и растительного масла на складах хватит примерно на 2 месяца. Почему именно такой срок? Не потому, что больше продуктов нет, а потому, что объемы складов, распределительных центров и хранилищ просто не позволяют делать запасы на большее время.

Министр отметил, что склады самих магазинов обычно совсем небольшие, и там запаса востребованных продуктов хватает примерно на сутки. Вот почему из-за высокого спроса на некоторые продукты магазины не успевают заполнять полки новым товаром.

При этом все необходимые запасы продовольственных и непродовольственных товаров в Татарстане есть, дефицита не предвидится, отметил Зяббаров.