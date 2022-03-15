Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что "пришло время" начать публикацию выдержек из его книг с "пророчествами" лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Сказано-сделано. Дегтярев опубликовал первое из них — о том, что Украины как государства вообще не будет.

"В. В. Жириновский весной 2021 года: "Зеленский — последний президент Украины. Других президентов не будет, потому что не будет Украины" ("Пророк 2.0", М. Дегтярев, стр. 83). Публикаций будет много. Владимир Вольфович предсказал будущее не только Украины", — написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

Сам Жириновский продолжает находиться в больнице с коронавирусом и обширным поражением легких.