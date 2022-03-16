Медики из школы Фейнберга Северо-Западного университета в США обнаружили, что сон в комнате с умеренным освещением может нанести колоссальный вред кардиометаболическому здоровью человека. Проведенное ими исследование показало, что частота сердечных сокращений ночью увеличивается, если человек спит не в полной темноте. А утром у него наблюдается резистентность к инсулину.

Таким образом, сон не в полностью темном помещении чреват развитием сердечно-сосудистых заболеваний, рака, сахарного диабета. Но изменения становятся заметны не сразу, они накапливаются.

В исследовании приняли участие 20 молодых людей с отменным здоровьем. Их поделили на две экспертные группы. Первая группа две ночи спала в помещениях с тусклым светом, вторая одну ночь спала при таком же свете, вторую - при в темноте. У испытуемых замеряли сердцебиение во сне, а утром брали кровь на анализ.

"Эти результаты особенно важны для тех, кто живет в современном обществе, где воздействие ночного света в помещении и на улице становится все более распространенным", — заключили исследователи.