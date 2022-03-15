Российская балерина, широко известная своими шпагатами и скандальными выходками, Анастасия Волочкова отличилась в очередной раз, но теперь избежать наказания она вряд ли сможет. Балерина оголила перед полицейскими грудь, сообщает Telegram-канал Baza.

Все началось со спора. Полицейские поинтересовались, почему Волочкова без медицинской маски в общественном месте, но далее балерина начала объяснять женщине-полицейскому, что она в свои 40 лет выглядит лучше. И тут же во всей красе представила доказательства - голую грудь.

Сообщается, что Волочковой могут грозить уголовное дело по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти») и административный штраф по статье КоАП («Хулиганство») за демонстрацию груди.