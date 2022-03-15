Американский миллиардер Илон Маск заявил, что вызывает президента России Владимира Путина на поединок, а ставкой в бою будет Украина.

"Я бросаю вызов Владимиру Путину. Поединок один на один. Ставка - Украина", - написал Маск в Twitter. "Вы согласны на этот бой?" - добавил он на русском, прикрепив аккаунт президента РФ.

Пользователи сразу решили уточнить у Маска, насколько серьезно его предложение. На это миллиардер ответил, что он "абсолютно серьезен", и для него "будет большой честью", если Путин примет вызов. Какой поединок задумал Маск, не сообщается.