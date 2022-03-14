В полицию в Воронеже поступило сообщение о том, что в кафе подрались две женщины, при этом одна из них сильно пострадала.

Выехав на местро, стражи порядка выяснили, что две женщины действительно не нашли общего языка, и одна в результате лишилась кончика носа, теперь ей потребуется пластическая операция.

Предварительно установлено, что в 4 утра две женщины 31 и 36 лет от роду отдыхали в кафе в разных компаниях. Когда дело дошло до танцев, то одна случайно толкнула другую. Не поделив место на танцполе, женщины начали драться, и более старшая из них откусила у оппонентки часть носа.

Женщина была госпитализирована.

Агрессивную особу задержали, она во всем созналась, учитывая, что вся ее одежда была в крови противницы. Возбуждено уголовное дело.