Житель Иркутской области получил 22 года лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Таким было решение суда по делу о насилии, которому отец подвергал свою дочь на протяжении 10 лет.

Начиная с 2011 года мужчина насиловал девочку 2000 года рождения, при этом она не могла никому рассказать о происходящем, потому что отец пообещал, что расправится с мамой и младшей сестрой. Девочка боялась потерять близких и терпеливо молчала все эти годы.

В полицию заявила жена насильника, когда случайно обо всем узнала. Следствие назначило экспертизы, девочка начала давать показания только после того, как ее убедили, что арестованный отец не сможет ничего сделать маме и сестре.