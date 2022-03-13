Фанаты Семена Слепакова потеряли своего кумира, и несколько дней гадали, где он может быть и почему не выходит на связь. Выяснилось, что Слепаков покинул Россию и сейчас находится в Израиле.

"Семен улетел в Израиль", — кратко резюмировали родственники в беседе с KP.RU.

О цели отъезда из РФ Слепаков не сообщает. Ранее, как известно, он часто проявлял интерес к этой стране, часто выражал симпатии к ней в интервью и бывал на еврейских праздниках.

Слепаков считается одним из самых высокооплачиваемых юмористов России. Корпоративы с его участием стоят примерно 30 тысяч евро (4 миллиона рублей), также он получает хороший доход с рекламных контрактов.