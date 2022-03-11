Следком по РТ возбудил уголовное дело после столкновения в Казани, в котором пострадали пятеро человек, включая ребенка. Авария случилась сегодня, 11 марта, на пересечении Калинина и Тихомирного, сообщили в пресс-службе СКР.

Дело завели по статье о воспрепятствовании оказанию медпомощи. Следователи считают, что водитель иномарки не пропустил скорую, которая везла ребенка в больницу. Машину скорой от удара повалило на бок.

Известно, что у скорой были включены спецсигналы, но водитель иномарки это проигнорировал. Травмированы двое медиков, оба в состоянии средней степени тяжести госпитализированы. Водитель скорой помощи в тяжелом состоянии, его оперируют в горбольнице № 7.

О состоянии мамы и ребенка не сообщается, но они числятся в списке пострадавших.