Внук российского режиссера Никиты Михалкова Петр доставлен в больницу с места серьезного ДТП в Московской области. По данным ТАСС и источника агентства в ГУ МВД по Подмосковью, пострадал и сам Петр, и двое его молодых друзей - парень и девушка. Все оказались в больнице.

"Житель Москвы 2003 года рождения, управляя автомобилем Mercedes, врезался в дерево, после чего автомобиль опрокинулся. В результате аварии пострадали водитель машины и двое пассажиров — парень 2002 года рождения и девушка 2004 года рождения", — рассказал источник. В полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Петр Михалков — сын актера и ресторатора Степана Михалкова от первого брака с манекенщицей Аллой Сиваковой. Он родился в 2002 году.