В баре Казани подстрелили посетителя, на Украине проводили опыты с коронавирусом:Главное на 10 марта

Какие опыты проводили в биолабораториях США на Украине? Какие семьи в Татарстане не будут платить за ЖКУ? Как власти региона будут следить за ростом цен? О наболевшем и самом важном – в вечернем дайджесте.

Минобороны РФ заявило, что в биолабораториях США на Украине проводили опыты с коронавирусом

Найдены документы, которые свидетельствуют, что американцы в 2022 году собирались на базе этих лабораторий провести опыты по "патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы" (Подробности).

Власти Татарстана будут проверять цены на товары в магазинах еженедельно

Одна из комиссий будет заниматься контролем цен на продовольствие, вторая будет отслеживать стоимость непродовольственных товаров (Подробности).

В Казани в баре на Профсоюзной подстрелили посетителя

Предварительно установлено, что в питейное заведение на огонек заглянули двое друзей, но бар уже закрывался. И посетителям вежливо объяснили, что их не могут пустить внутрь (Подробности).

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Госдума рассмотрит вопрос об избавлении ряда семей от уплаты ЖКУ в полном объеме: кому повезет?

В комитете Государственной думы по строительству и ЖКХ подготовлены меры поддержки российских семей и бизнеса в кризисный период (Подробности).