Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев передал привет "Макдоналдсу". Так он отреагировал на "великий исход зарубежных компаний" из РФ. Свой пост политик и бывший российский президент разместил на своей странице в ВК.

Медведев написал, что Россия справится с санкциями и закрытием иностранных фирм.

"Ведь котлеты и булки, причем отличного качества, мы производить и сами умеем. Этим, кстати, могли бы заняться бизнесмены, которые оказались под санкциями", —недвусмысленно намекнул он.

Также Дмитрий Медведев отметил, что вернуться обратно на российский рынок иностранцам будет очень непросто, пишет "Лента"

Ранее уход "Макдоналдса" и Сoca-Cola прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Наконец отечественные производители вздохнут свободно. Они так долго и с нетерпением ждали этого дня", — заявил он и указал, что доминирование американского "разрушающего организм пойла и полуфабрикатов" уходит в прошлое.