В Альметьевске по подозрению в жестокой расправе над женщиной задержан 42-летний местный житель. Об этом сообщили в Управлении СКР по Республике Татарстан.

Следователи смогли установить и картину случившегося: мужчина распивал алкоголь с 69-летней знакомой в квартире на улице Девонской.

Когда хозяин жилья отправился спать, женщина словесно оскорбила гостя. Тот не стерпел обиды и задушил свою знакомую шнурком, а потом перетащил ее тел в соседнюю комнату и нанес удар гвоздем в грудь.

Покидая квартиру, он не заметил, что его видит соседка. Она сразу же зашла в открытую квартиру, где разыгралась драма, и нашла труп.

Подозреваемый задержан, он дал признательные показания. Как оказалось, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности.

Расследование уголовного дела продолжается.