Медики предупредили мужчин о вероятных проблемах с потенцией после перенесенного коронавируса. Новое исследование показало, что перенесенная коронавирусная инфекция примерно в 42% случаев приводит к болевым ощущениям в яичках, проблемам с эрекцией. Также у переболевших снижается количество и уменьшается качество сперматозоидов после болезни, сообщает SciTechDaily.

Исследование Northwestern Medicine показало, что вирус разрушает клетки тканей мужских половых органов. Вирус выявлялся и в простате, и в сосудах яичек.

"Мы понятия не имели, что найдем его там", — заявил ведущий исследователь, профессор клеточной биологии Томас Хоуп.

Мужчинам, которые столкнулись с таким осложнением ковида, врачи не рекомендуют лечиться своими силами, нужно обязательно обратиться к специалистам.