Министерство промышленности и торговли РТ считает, что потребность татарстанцев в импортном продовольствии незначительная.

"Потребность в импортных товарах - незначительна и, в основном, приходится на продукцию, которую не производят в нашей стране в силу климатических условий", - говорится в пресс-релизе министерства в пятницу, 4 марта.

В Минпромторге РТ отметили, что республика себя вполне обеспечивает зерном и продуктами его переработки, мясом, сахаром, растительным маслом, овощами и другими основными видами продовольственных товаров.

"Чтобы не допустить роста розничных цен на продовольствие, торговые сети приняли добровольные обязательства по ограничению наценок на отдельные виды социально значимых продуктов", - отмечается в пресс-релизе.